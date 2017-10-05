Турчинов считает, что Рада не будет откладывать президентские законопроекты по Донбассу в "долгий ящик"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов что парламент продолжит рассмотрение президентских законопроектов по Донбассу согласно положению Регламента Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на брифинге, отвечая на вопрос, продолжит ли он завтра представлять закон в парламенте.

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"Закон не рассмотрен, и заседание, безусловно, Верховной Рады завтра, послезавтра, не знаю, когда будет продолжаться, и не могут приступать к рассмотрению других вопросов, пока этот вопрос не будет рассмотрен", - сказал секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", второго - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи" и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума состоялась потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решение о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

После переговоров председатель ВР выступил с трибуны парламента, поскольку президиум был заблокирован, и закрыл заседание.