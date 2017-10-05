Хаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)

Несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи", "Народного фронта", а также внефракционных собрались в президиуме парламента и возле трибуны и заблокировали его работу во время обсуждения президентского законопроекта о реинтеграцию Донбасса 5 октября 2017 года. В результате заседание пришлось прервать.

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Наиболее активными были Татьяна Черновол и Егор Соболев, которые с обеих сторон обступили Ирину Геращенко и Андрея Парубия.

Как сообщал УНИАН, также в этом хаосе нардеп Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента.