Хаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)
18:02, 05 октября 2017Политика
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Самыми активными были Татьяна Черновол и Егор Соболев, которые с обеих сторон обступили Ирину Геращенко и Андрея Парубия.
Несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи", "Народного фронта", а также внефракционных собрались в президиуме парламента и возле трибуны и заблокировали его работу во время обсуждения президентского законопроекта о реинтеграцию Донбасса 5 октября 2017 года. В результате заседание пришлось прервать.
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Наиболее активными были Татьяна Черновол и Егор Соболев, которые с обеих сторон обступили Ирину Геращенко и Андрея Парубия.
Как сообщал УНИАН, также в этом хаосе нардеп Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента.
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