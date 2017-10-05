"Народный фронт" требует изъять из законопроекта о реинтеграции Донбасса упоминания Минских соглашений

Фракция "Народный фронт" требует изъять из законопроекта №7163 ссылки на Минские договоренности. Об этом заявил с трибуны парламента руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

"Требование первое. “Народный фронт” требует сейчас при обсуждении изъять абзац первый статьи 7 и новую редакцию доработать ко второму чтению. Мы не допустим легализации незаконных подписей российских наемников под этими так называемыми соглашениями", - заявил он.

"Второе требование "Народного фронта". Мы настаиваем между первым и вторым чтением прописать верификацию или подтверждения факта вывода российских войск" - подчеркнул руководитель фракции.

По убеждению фракции, законопроект №7163 надо обязательно дополнить положением верификации вывода российских войск и наемников с территории Украины.

"Факт вывода российских войск из отдельных районов Донецкой и Луганской областей должен утверждаться указом президента, который он подписывает только на основе общего представления Министра внутренних дел Украины и Министра обороны Украины. Это ВТОРОЕ УСЛОВИЕ нашего голосования за проект во втором чтении", - подчеркнул руководитель фракции.