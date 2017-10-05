НБУ за государственные деньги нанял PR-компанию для оправдывания захвата ПриватБанка - журналист

Нацбанк за государственные деньги нанял PR-компанию, чтобы оправдывать в иностранных медиа рейдерский захват ПриватБанка. Об этом сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице Facebook.

"Итак, обещанный скандал с растратой государственных денег Национальным банком - на отбеливание операции по рейдерскому захвату ПриватБанка. Публикую два письма, направленные нескольким британским журналистам от имени двух PR-агентств: BellPottinger и Celicourt - одним и тем же менеджером Maria Jennings. Из писем Maria Jennings от имени BellPottinger явно следует, что компания работает на органы государственной власти Украины: журналистам предлагают ознакомится с содержанием релиза Министерства финансов по ПриватБанку за сутки до его публикации", - написал журналист.

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По его словам, при этом расставляются явные акценты - о вине собственников банка в его проблемах.

"Какой госорган является заказчиком информационной кампании - следует уже из письма Maria Jennings от имени Celicourt: там явно сказано, что агентство действует от имени Национального банка Украины. Там же идет речь и о целях коммуникации: правильные акценты при размещении материалов об аудите ПриватБанка со стороны агентства Kroll и вопросы о новом главе НБУ. Того самого НБУ, который, как я уже писал, никаких тендеров на закупку деятельности PR-агентств - не проводил", - пишет Дубинский.

Он подчеркивает, что возникает логичный вопрос - кто платит за услуги недешевых лондонских агентств. При этом Дубинский называет и расценки - от 7-10 тысяч фунтов в месяц.

"Каким образом частный заказчик может оплачивать услуги для Нацбанка? По сути, данные письма - свидетельствуют о коррупции в Нацбанке. Которую должны расследовать в НАБУ", - написал журналист.

Как сообщал УНИАН, по мнению Дубинского, национализация ПриватБанка была задачей, которую главе НБУ Валерии Гонтаревой поставили в высших властных кабинетах. Такой вывод он сделал из скриншотов переписки Гонтаревой со своей подчиненной Екатериной Рожковой.