Появилось видео ссоры Савченко и Березы из-за закона по Донбассу (видео)

На заседании комитета Совета депутаты поссорились Надежда Савченко и Юрий Береза. Видео споры на своем YouTube опубликовал канал 112 Украина.

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Так, перепалка между депутатами произошла во время обсуждения президентского законопроекта №7163 об особенности государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Савченко сказала, что президентский законопроект №7163 является непродуманным.

Эти слова Савченко не понравились народному депутату из фракции "Народный фронт" Юрию Березе. Он сказал ей не пропагандировать "сволочи" в украинском парламенте.