"Подумайте, что вы несете": Савченко и Береза поссорились на заседании комитета Рады

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны произошла перепалка между депутатами Надеждой Савченко и Юрием Березой.

Как передает корреспондент УНИАН, перепалка между депутатами произошла во время обсуждения президентского законопроекта №7163 об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

В частности, Савченко сказала, что президентский законопроект №7163 является непродуманным.

"Я хочу прямо сейчас предостеречь Украину и украинцев. Вы хотите иметь Украину, в конце концов, одну целую, единую и неделимую или вы хотите мстить друг другу до конца жизни наших дней", - заявила Савченко.

"Когда-то было такое понятие после Советского Союза как "враги народа" и враги во время Советского Союза. Так вот, враги народа - это были наши герои УПА. Их тогда сделали врагами народа на 70 долгих лет. Вы сейчас делаете ту же ошибку, чреватую ошибку, как бы вы не относились к тем, кто сейчас воюет на Донбассе", - заявила Савченко.

Также депутат сказала, что этот проект закона не является государственным. При этом, она предложила первую часть альтернативного законопроекта группы депутатов взять за основу.

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Однако эти слова Савченко не понравились народного депутата из фракции «Народный фронт» Юрию Березе.

"Надежда, вы вообще-то в украинском парламенте. Я прошу прощения, подумайте, о чем вы мелете здесь? Кого вы тут пропагандируете?" - сказал Береза.

В свою очередь Савченко сказала, что представляет ту часть украинского народа, которая поддержала ее на выборах.

"Какую часть? Та, что убивает украинцев? Закройте рот в конце концов", - добавил Береза.

Председатель комитета Сергей Пашинский попытался успокоить депутатов, сказав, что в российских СМИ распространяется информация, что президентский закон, "это фактически объявление войны России".

"Имейте в виду, задача некоторых сил сорвать принятие этого законопроекта", - сказал Пашинский.

В то же время, слова Пашинского депутатов не успокоили. Береза ​​сказал Савченко не пропагандировать "сволочей" в украинском парламенте.

Как сообщал УНИАН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163), но поручил подготовить поправки.