Рада включила в повестку дня президентские законопроекты по Донбассу

Верховная Рада Украины включила в повестку дня президентские законопроекты по Донбассу и альтернативные им.

Как передает корреспондент УНИАН, включение происходило с формулировкой, что это не просто включение в повестку дня сессии, а "включение в повестку дня и принятие решения".

Так, в повестку дня был включен президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) и альтернативные ему: законопроект депутатов от "Самопчомощи" об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1) и законопроект внефракционных депутатов "свободовцев" о мерах, направленных на восстановление суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей (№7163-2).

За включение этих законопроектов со второй попытки проголосовали 232 народных депутата из 343, зарегистрированных в сессионном зале.

Также в повестку дня был включен президентский законопроект о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164) и альтернативный ему законопроект депутатов от ВО "Свобода" по восстановлению действия Конституции Украины и Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине "в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164-1).

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За включение этих законопроектов проголосовали 253 народных депутата из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что коалиция требует, чтобы депутаты эти законопроекты сегодня "проголосовали за включение в повестку дня сессии, а после обеда рассмотрели".

После голосования спикер отметил, что в 12.30, после перерыва в утреннем заседании, работа парламента продолжится по рассмотрению законопроекта о кибербезопасности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 октября, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны поддержал президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№ 7163), но поручил подготовить поправки.

Вместе с тем комитет рекомендовал парламенту отправить президенту Петру Порошенко на доработку законопроект №7164 о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей .

Также комитет не поддержал законопроект (№7163-1) об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями, поданный депутатами от «Самопомочи» как альтернативный президентскому проекту закона №7163.