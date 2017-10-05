Президентский законопроект о реинтеграцию Донбасса ставит точку на манипуляциях России - нардеп

Президентский законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163) ставит точку на попытках России создать иллюзии самоуправления оккупированных территорий, наличия у них демократических процедур, права на самоопределение.

Об этом на своей странице в Facebook написала председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз.

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«Законопроект называет все своими именами и вводит впервые в Украине четкие дефиниции: временная оккупация РФ территорий Донбасса; деятельность вооруженных сил и других воинских формирований РФ; оккупационная администрация РФ. Это не простые слова – это признание на законодательном уровне реального положения вещей», - отмечает народный депутат.

Фриз называет две ключевые причины, почему это важно.

«Первая: мы создаем предпосылки для эффективного процесса реинтеграции Донбасса на условиях Украины. Вторая: мы закладываем основы для активизации геополитического дипломатического наступления на РФ», - считает депутат.

По ее словам, законопроект крайне важен для Украины на геополитическом уровне.

«И Украина, и ее западные партнеры устали от информационно-дипломатических кульбитов РФ. Я говорю о попытке создать иллюзию самоуправления оккупированных территорий, наличия у них демократических процедур, права на самоопределение. Законопроект ставит на этом точку. Это очень важно при условии того, как РФ информационно старается использовать локальные дезинтеграционные процессы в ЕС (Каталония, Шотландия) и привязать их к Донбассу. Теперь этот номер не пройдет», - отмечает Фриз.

По ее словам, законопроект четко определяет субъект агрессии против Украины.

«Это РФ. Кремль постоянно пытается «выбить» своим наемникам статус отдельного субъекта. Мы не собираемся играть в эти игры. Режиссер и исполнитель войны находится в Кремле. И мы фиксируем это законодательно. А это означает, что РФ не сможет выступать в качестве посредника, или «миротворца». То есть мы ставим законодательный предохранитель на «Приднестровский сценарий». В Украине все будет по другому, здесь не будет замороженного на десятилетия конфликта», - пишет депутат.

Она подчеркивает, что законопроект «не содержит компромиссов, которые пытался навязать нам Кремль».

«Документ ссылается на 51 статью устава ООН и фиксирует право Украины на самооборону. Это очень важно – речь не идет о сепаратизме или каком-то намеке на него, речь идет об интервенции», - пишет Фриз.

Как сообщал УНИАН, 4 октября в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомощь» и вице-спикер Оксана Сыроед.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).

Сегодня Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороны поддержал президентский законопроект № 7163, но поручил подготовить поправки.