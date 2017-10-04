В Калиновке от опасных предметов очистили 100% админтерриторий вокруг складов

С начала ликвидации последствий взрывов складов боеприпасов в пгт Калиновка Винницкой области очищено от взрывоопасных предметов 100% административных территорий вокруг арсенала.

Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины. "Всего в период с 27 сентября очищено от взрывоопасных предметов 67,6 гектара, или 100 процентов административных территорий вокруг арсенала. Общее количество взрывоопасных предметов, от которых очищена территория, составило 3610 единиц", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, за минувшие сутки с территории арсенала в Калиновке изъято и перемещено 95 единиц боеприпасов РСЗО, более 18 тонн боеприпасов других типов, а работы по ликвидации последствий взрыва на арсенале продолжаются. Также сообщается, что в работе над ликвидацией последствий участвуют около 1 тысячи человек личного состава ВСУ и 107 единиц специальной и автомобильной техники.

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"По информации Объединенного оперативного штаба Вооруженных Сил Украины, на месте происшествия работают 998 военнослужащих. К обезвреживанию боеприпасов, неразорвавшихся и других взрывоопасных предметов привлечены 4 отряда и 49 групп разминирования общей численностью 246 военнослужащих. За прошедшие сутки они расчистили 37,2 гектара административных территорий вокруг арсенала, изъяли и обезвредили 1102 взрывоопасных предмета", - заявила пресс-служба ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тыс.человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

События на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.