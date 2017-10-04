В Раде допускают, что законопроекты по Донбассу вынесут на голосование нардепов уже завтра

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский не исключает, что законопроекты по Донбассу будут вынесены на голосование парламента уже завтра.

Читайте такжеКомитет Рады по нацбезопасности начнет рассматривать президентские законопроекты по Донбассу уже завтра утромКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после заседания комитета, отвечая на вопрос, какова вероятность, что завтра эти два законопроекта могут быть вынесены уже и в сессионный зал парламента.

"Стопроцентная вероятность. Это безотлагательный закон", - сказал Пашинский и добавил, что законопроекты будут предлагаться к принятию только в первом чтении.

Он также подчеркнул, что от их комитета по этим законопроектам будет докладывать секретарь комитета, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Иван Винник. В то же время, он не смог сейчас сообщить, кто именно будет представлять этот законопроект и посоветовал обратиться с этим вопросом в Администрацию президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1).

Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).