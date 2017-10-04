Законопроекты по Донбассу усилят дипломатические позиции Украины по миротворческой миссии - Геращенко

Внесенные президентом Петром Порошенко в ВР законопроекты относительно Донбасса усилят дипломатические позиции Украины и позволят сохранить международные санкции против РФ. Об этом сообщает в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Вчера, во время встречи в рамках минской платформы с коллегами - депутатами( где кое-кто предлагал обсуждать какие-то Интернет-тексты, а не дождаться самого законопроекта), я намекнула, что это будет 2 законопроекта, которые усилят наши дипломатические позиции, позволят сохранить санкционную политику наших партнеров по РФ( Кремлю не удастся обвинить Киев и нашими руками снять санкции, как того хотят наши псевдопатриоты). Также признание РФ страной - агрессором усилит нашу дипломатическую переговорную позицию, что РФ и ее представителей не может быть в миротворческой миссии", - написала она.

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По ее мнению, важно, что в законопроектах большое внимание уделяется и гуманитарному аспекту, правам человека на оккупированных территориях. "Это - путь возвращения Донбасса и воссоединения, а не отторжения и колючей проволоки, как предлагают некоторые новые лица", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Также в ВР зарегистрирован альтернативный президентскому депутатский проект закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями (№7163-1). Его авторами являются народные депутаты от фракции «Самопомич» и вице-спикер Оксана Сыроид.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован президентский проект закона о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (№7164).