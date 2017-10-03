Скандал с отбором судей в ВСУ: протянули тех, кто преследовал Майдан и врал в декларациях

Общественный совет добропорядочности заявил о ряде нарушений во время отбора судей в новый Верховный суд и требует от президента Украины Петра Порошенко не назначать их и инициировать изменения в соответствующей процедуре. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОСД.

"29 сентября Высший совет правосудия принял решение внести представление в отношении 111 кандидатов для назначения судьями Верховного Суда, 25 из которых Общественный совет добропорядочности призвал не назначать из-за обоснованных фактов их несоответствия критериям добропорядочности и профессиональной этики... Высший совет правосудия задекларировал, что не имеет ни малейших сомнений в добропорядочности этих 25 кандидатов и считает, что их назначение в Верховный Суд повысит уровень общественного доверия к судебной власти", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Общественный совет добропорядочности привел в своих выводах убедительные факты недобропорядочного поведения кандидатов, а именно: принятие политически мотивированных решений; запрет мирных собраний; своевольное нарушение прав человека, что было констатировано Европейским судом по правам человека; ложные сведения в декларациях; невозможность подтверждения законности происхождения своих доходов; терпимость к преступной практике вмешательства в автоматизированную систему распределения судебных дел и т.п.

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«Однако Высший совет правосудия проигнорировал факты, изложенные в выводах Общественного совета добропорядочности, без каких-либо объяснений», - отмечается в заявлении.

По убеждению членов ОСД, Высший совет правосудия пренебрег своим конституционным долгом и утратил шанс на возвращение доверия граждан к судебной власти...

«Вопреки положению, по которому проводился конкурс, Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила третий минимально допустимый балл по первому этапу квалификационной оценки кандидатов и не установила минимально допустимый балл по результатам оценки личной и социальной компетентности кандидатов».

Также ВККС отказалась обнародовать работы кандидатов по результатам выполнения практического задания и оценки членов Комиссии по соответствующим критериям, а также баллы, полученные кандидатами по каждому из критериев добропорядочности и профессиональной этики; не обнародовала мотивированных решений о причинах отклонения выводов Общественного совета добропорядочности.

Члены ОСД отметили, что это дает "веские основания предполагать, что конкурсные процедуры были подстроены для назначения заранее определенных кандидатур, а Общественный совет добропорядочности был использован для легитимизации этого процесса".

"Общественный совет добропорядочности считает недопустимым проведение дальнейших процедур отбора или оценки судей таким манипуляционным образом. В конкурсе в Верховный Суд последнее слово за президентом, который в соответствии с законом должен назначить рекомендованных кандидатов.

Учитывая это, призываем президента как гаранта Конституции не назначать рекомендованных кандидатов, пока в судебном порядке не будет принято решение о вышеупомянутых нарушениях, которые имели место во время конкурса, и пока ВККС и ВСП не обнародуют мотивированных решений с объяснением истинных причин отклонения выводов и информации Общественного совета добропорядочности.

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Также ожидаем, что президент как автор судебной реформы в ближайшее время инициирует независимый международный аудит, а также исправление всех недостатков процедуры отбора судей, которые привели к такому результату, и переформатирование (изменение состава, структуры и порядка избрания) органов судейского управления, ответственных за его проведение", - отметили в ОСД.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2016 года с вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона «О судоустройстве и статусе судей» в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Высшая квалификационная комиссия судей отобрала 120 кандидатов на должности судей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском). Более 3/4 кандидатов (93) являются судьями и только 27 - учеными и адвокатами.

Из 120 кандидатов, прошедших конкурсное оценивание в Высшей квалификационной комиссии, 30 получили негативные выводы Общественного совета добропорядочности при ВККСУ.

29 сентября Высший совет правосудия внес президенту Украины представление о назначении 111 судей обновленного Верховного суда из 120 победителей конкурса Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

В тот же день в ОСД заявили, что 25 из 30 недобропорядочных кандидатов могут стать судьями обновленного Верховного суда.