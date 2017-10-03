Нардепы призвали руководство силовиков взять под личный контроль расследование преступлений против оппозиционеров

Генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак должны взять под личный контроль расследование преступлений против оппозиционных политиков, в частности убийство руководителя Черкасской областной организации УКРОПа Михаила Бинусова. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады заявил глава политсовета УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко.

«Требуем от генерального прокурора Юрия Луценко, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя СБУ Василия Грицака взять эти случаи, а также расследование убийства Михаила Бинусова под личный контроль. Мы хотим, чтобы криминалитет ни нам, ни вам не указывал, кто будет следующим », – отметил Тарас Батенко.

Он также добавил, что в последнее время Украина начала скатываться к разгулу преступности образца 1990-х годов. В этой мутной войне очень легко бороться с представителями оппозиционных партий, которые воюют с нечистью в различных органах власти. Представители УКРОПа постоянно чувствуют себя под прицелом в прямом и переносном смысле.

«Мы считаем, что в ситуации, когда власть не способна и не желает выполнять свою главную обязанность – защищать жизнь граждан, общество должно самоорганизоваться для защиты прав, свобод и собственности украинцев», – подчеркнул Тарас Батенко.

Как напоминают в партии, в ночь на 28 сентября в Черкассах расстреляли главу областной организации УКРОПа Михаила Бинусова. Той же ночью был взорван автомобиль председателя фракции партии УКРОП в Житомирском областном совете Натальи Кокитко. Двумя месяцами ранее было совершено нападение на председателя Коростышевской районной организации УКРОПа Евгения Дидковского.