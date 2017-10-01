Луценко заявляет, что со счетов "семьи" Януковича уже конфисковали 1,7 миллиардов долларов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в последнее время, когда вступил в силу закон о спецконфискацию средств, украденных коррупционными путями, со счетов экс-президента беглого Виктора Януковича и его «семьи» конфисковали 1,7 млрд долларов - 1,5 млрд долларов ранее и 200 млн долларов на днях.

Об этом Луценко сообщил в эфире ТСН.Тиждень.

Читайте такжеСуд обязал "Ощадбанк" показать счета Януковича (документ)

«Сообщу две ключевые цифры. Первое - по оценке научной экспертизы, официально проводимой Академией наук Украины, ущерб, нанесенный режимом Януковича Украинскому государству, достигают 40 млрд долларов... Поэтому 1,5 долларов, которые мы могли в порядке специальной конфискации вернуть в государственный бюджет, является лишь частью из разграбленного организованной преступной группировкой Януковича. Эти средства возвращаются по закону, согласно решениям суда и они вызывают вопросы только у тех, кто раньше работал в ведомствах Курченко и Клименко», - сказал Луценко.

Генпрокурор уверен, что Януковичу не удастся вернуть эти деньги через европейские суды, ведь действовали в рамках действующего законодательства, в соответствии с решениями судов.