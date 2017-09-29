Латвия поддержала Украину в скандале с языковой статьей закона об образовании

Шаги Украины по обеспечению условий для изучения государственного языка в системе образования понятны, считает министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис.

Об этом он заявил во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

На примере опыта Латвии он отметил важность создания условий для учащейся молодежи получить необходимые знания государственного языка и не быть дискриминированными на рынке труда своей страны.

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По словам Климкина, Украина заинтересована в заимствовании латвийского опыта функционирования системы образования с использованием языков национальных меньшинств. Глава МИД также ознакомил Шадурскиса с основными положениями Закона Украины «Об образовании».

Отмечается, что во время встречи стороны отметили тесное сотрудничество между Украиной и Латвией в образовательной сфере, в частности, на межуниверситетском уровне.

Министры Климкин и Шадурскис подписали межправительственное Соглашение в сфере образования, науки, молодежи и спорта.