Волкер и Сурков в октябре проведут встречу по миротворцам на Донбассе - экс-посол США в РФ

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер и советник президента РФ Владислав Сурков проведут встречу по миротворцам в Донбассе в октябре. Об этом заявил бывший посол США в РФ Джон Теффт в интервью "Коммерсанту".

"Мы будем обсуждать этот вопрос с властями Украины и другими странами, включая Россию. Как я уже говорил, Курт Волкер будет встречаться с Владиславом Сурковым в начале октября. Мы считаем важным попытаться прийти к взаимопониманию по вопросу о мандате возможной миротворческой миссии. Но те критерии, о которых я упомянул, очень важны и они будут ключевыми при принятии решения (об отправке миссии, - ред.), поскольку мы исходим из того, что любая подобная операция должна прежде всего содействовать выполнению минских договоренностей", - заявил он.

Теффт добавил, что мандат такой миссии должен быть основан на уважении к суверенитету Украины и способствовать цели восстановления ее территориальной целостности.

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"Миротворческие силы ООН должны быть наделены широким мандатом, который позволил бы им работать на всей затронутой конфликтом территории, включая возможность международного контроля украинской стороны границы между Украиной и Россией, с тем, чтобы избежать углубления или институционализации разделительных линий внутри самой Украины", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявлял, что размещение миротворцев ООН, как предлагает Россия, только на линии разграничения на Донбассе еще больше разделит Украину.