Регионалы пугают: заявление Тимошенко про облгазы вызовет ситуацию 2005-го

В Партии регионов считают недопустимым намерения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО вернуть облгазы в государственную собственность.

Это подчеркивается в переданных УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлениях министров оппозиционного правительства.

“Вынужден констатировать, что это уже не первый пример попыток грубо, неправовыми, неконституционными методами нарушить права владельцев, инвесторов. Хочу напомнить события, которые нанесли огромный ущерб нашей стране еще в 2005 году, когда заявления тогдашнего премьер-министра ТИМОШЕНКО по поводу того, что в Украине возможны сценарии массовой реприватизации и национализации, привели к резкому снижению доверия инвесторов, нарушениям прав владельца и корпоративной безопасности в целом”, - заявил заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде, министр промышленности и предпринимательства оппозиционного правительства Анатолий КИНАХ, добавив, что “такие действия недопустимы в принципе”. Как он отметил, это касается и заявлений по поводу облгазов.

“Только решение суда, исходя из принципа презумпции невиновности, может поставить точку в контексте соответствия Конституции и законодательству приватизации и деятельности приватизированных предприятий, и в том числе – облгазов. В условиях финансового кризиса и резкого снижения объемов поступлений в Украину прямых иностранных инвестиций (за этот год – больше чем в три раза) такие действия тем более недопустимы”, - считает народный депутат.

В свою очередь, член парламентской фракции Партии регионов, министр экономики оппозиционного правительства Ирина АКИМОВА отметила: “Заявление ТИМОШЕНКО о национализации облгазов – это продолжение ее политики ручного управления экономикой, отсутствие усилий правительства по улучшения бизнес-климата и обеспечению гарантий прав собственности”.

Как отметила народный депутат, политика национализации никогда не давала однозначных положительных результатов.

И.АКИМОВА также отметила, что национализация предусматривает использование дополнительных бюджетных ресурсов. “А откуда они возьмутся в государственном бюджете Украины на 2009 год, где даже по официальным данным дефицит превышает 4%, а по экспертным данным (в частности, озвученным бывшим министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ) уже достигает 10%?”, - сказала она.

По мнению И.АКИМОВОЙ, национализацией правительство Ю.ТИМОШЕНКО пытается подменить создание эффективной антикризисной программы, а также формирование реалистичного, основанного на объективном макропрогнозе, бюджета.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 апреля, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что рассчитывает до конца года навести порядок в системе облгазов.

“Думаю, что до конца года мы наведем там порядок и все это будет государственное. Государственное почему? - потому что газопроводы государственные, все системы поставок газа государственные. Мы просто ликвидируем надстройки, которые только осложняют сегодня систему подачи газа людям”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.