В своей академии СБУ хочет давать только второе высшее образование

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает за то, чтобы в академию спецслужбы поступали люди, которые уже имеют высшее образование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель СБУ заявил сегодня в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«С этого года значительно сокращен набор в академию лиц в возрасте 17-18 лет, то есть с полным курсом обучения для того, чтобы увеличить количество тех, у кого есть высшее образование», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он отметил, что такое реформирование началось, и пока еще проходит достаточно болезненно. «Я такое решение коллегии СБУ подписал, и постепенно такой переход осуществится окончательно», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.