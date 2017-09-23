Выборы на Донбассе невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории - Волкер
Волкер заверил, что если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории.
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что местные выборы в отдельных районах Донбасса, контролируемых российскими наемниками и войсками, невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории. Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели».
«Их невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории. Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна», -подчеркнул спецпредставитель США.
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«Безусловно, нужно решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность принять участие в выборах», - сказал дипломат.
«И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов», - подчеркнул Волкер.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что будущая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода до проведения выборов в регионе.