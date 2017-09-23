Выборы на Донбассе невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории - Волкер

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что местные выборы в отдельных районах Донбасса, контролируемых российскими наемниками и войсками, невозможно провести, потому что Украина не имеет полного доступа к территории. Об этом он сказал в интервью газете «Зеркало недели».

«Их невозможно провести, пока Украина не получит необходимый доступ к территории. Это одна из причин торможения Минского процесса: с одной стороны, есть договоренность провести выборы, с другой - в нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится безопасный инструмент, средство физического контроля территории. При таких условиях, в условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна», -подчеркнул спецпредставитель США.

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«Безусловно, нужно решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса, четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность принять участие в выборах», - сказал дипломат.

«И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосования, это должна быть серия выборов», - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что будущая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций на временно оккупированных территориях Донбасса должна способствовать разоружению боевиков и подготовке переходного периода до проведения выборов в регионе.