"Схемы" показали сюжет о свадьбе сына Луценко, во время съемок которого работники УГО напали на журналистов

Журналисты программы "Схемы" опубликовали сюжет о свадьбе сына генерального прокурора Украины Юрия Луценко, во время съемок которого подверглись нападению со стороны сотрудников Управления государственной охраны. Празднование состоялось 15 сентября в загородном комплексе под Киевом, пишет Радио Свобода.

Кроме президента Петра Порошенко, который прибыл вместе с женой, журналисты зафиксировали на праздновании премьер-министра Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, первого вице-премьера Степана Кубива, бывшего премьера Арсения Яценюка, мэра Киева Виталия Кличко, вице-спикера парламента Ирину Геращенко, министра информполитики Юрия Стеця, министра юстиции Павла Петренко.

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Также на свадьбе отгуляли ряд народных депутатов, в частности депутаты от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий, Сергей Трегубенко, Александр Третьяков и народный избранник от "Народного фронта" Андрей Иванчук.

Кроме того, был замечен внефракционный депутат Андрей Деркач, бывший "регионал", который голосовал за так называемые "диктаторские законы 16-го января".

Журналисты зафиксировали на праздновании свадьбы сына генпрокурора заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко" народного депутата Игоря Кононенко, экс-главу Администрации президента, а ныне секретаря Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.

Таким образом президент, премьер и многие другие политики собрались под Киевом в Конча-Заспе на закрытой вечеринке. Чтобы журналисты не увидели посетителей, сотрудники Управления государственной охраны всячески пытались не дать зафиксировать происходящее на видео.

Сначала они пытаются перекрыть камеру с одной стороны: два микроавтобуса паркуют перед оператором. Тем временем второй оператор пытается снимать другой заезд, но и здесь стоит один микроавтобус, а затем появляется еще один. И наконец третий микроавтобус окончательно перечеркивает любые шансы снять парковку заведения.

А во время выезда с празднования президента Порошенко охранники совершили физическое нападение на съемочную группу, чтобы воспрепятствовать съемке этого момента. Оператор Борис Троценко получил сотрясение мозга и повреждение руки.

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После нападения сотрудников Управления государственной охраны съемочная группа программы «Схемы» вызвала полицию на место происшествия и написала заявление по факту препятствования журналистской деятельности.

Во время наблюдений за празднованием журналистам бросаются в глаза несколько эпизодов. Например, «Тойота кэмри» с номерным знаком АА0001СК, которая зарегистрирована на Генеральную прокуратуру Украины. А также женщина, которая изначально стоит возле микроавтобуса, который привез праздничный торт. Впоследствии охранник ее ведет к машине.

Журналисты фиксируют, как женщина покидает вечеринку именно в этой машине. Имеет ли эта женщина должность в ГПУ и на каких основаниях ведомственный автомобиль ее отвозил? Об этом «Схемы» публично спросили генерального прокурора в сети Facebook. Однако ответа так и не получили.

Это не единственный эпизод, который имеет признаки злоупотребления генеральным прокурором служебным положением. Микроавтобус с номерным знаком АА0013МО, сотрудник УГО пропускает на парковку заведения, также зарегистрирован на Генеральную прокуратуру Украины.

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Что делает на частном мероприятии семьи генпрокурора ведомственная машина? Оказывается, авто служит хранилищем для подарков. При этом грузчиками работают сотрудники УГО. Например, охранники выносят полотно, похожее на портрет молодоженов. Охранник садится в ведомственный микроавтобус ГПУ и вывозит подарки.

Позже и ведомственная «Тойота», и ведомственный микроавтобус возвращаются на празднование.

«Схемы» направили запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой сообщить, на каких основаниях служебные автомобили ГПУ обслуживали празднования свадьбы старшего сына генпрокурора.

«Присутствие автомобилей Генеральной прокуратуры Украины в местах временного пребывания Генерального прокурора Украины никоим образом не свидетельствует об их использовании в частных целях, а обусловливается необходимостью обеспечения государственной охраны генерального прокурора Украины и членов его семьи», – такой ответ поступил от Управления по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

Гелетей сообщил, что, по результатам служебной проверки, его подчиненные ничего не нарушали: «Нет нарушения. Полиция отказала в возбуждении 6.1, насколько я помню».

Впоследствии начальник УГО Валерий Гелетей вот так объяснил действия своих подчиненных: "Там же какой горб! Этот военнослужащий упал, вы же не будете говорить, что он не упал? Там же этакий горб! В темноте, песок, споткнулся, упал и зацепился за оператора".

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Но установили нарушения со стороны съемочной группы программы. «Вы там работали с 17 часов. Это не было так, что вы заехали и вас не увидели. Вы с 17-ти часов, мягко говоря, нарушали режим территории. По большому счету работники должны были бы выслать полицию и за нарушение режима составить протокол, но, опять таки, мы просто замучились вызывать полицию через любые такие случаи», – отметил Гелетей.

Президент Украины Петр Порошенко не комментировал силовое нападение работников УДО на съемочную группу программы «Схемы», что случился именно во время его выезда с празднования свадьбы генпрокурорського сына. Просьбу редакции высказать свою позицию по этому поводу осталось без ответа.