А ужин по расписанию: адвокат Януковича захотел есть и просит перерыв на час

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене, Максим Герасько просит у суда перерыв на час, чтобы поесть.

Как передает корреспондент УНИАН, он обратился с соответствующим ходатайством в суд.

В свою очередь, прокуроры заявили, что у Герасько было достаточно времени поужинать, пока он ждал наряд полиции.

Судья Владислав Девятко заявил, что готов предоставить перерыв на обед, если Герасько согласится работать после 18:00.

После этого адвокат объявил отвод председательствующему судье Девятко, поскольку тот не удовлетворил ни одно из его ходатайств.

Суд удалился в совещательную комнату принимать решение об отводе председательствующего.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 сентября, коллегия судей Оболонского райсуда Киева продолжила заседание по делу об госизмене экс-президента Украины Януковича. Во время заседания суд отклонил примерно 9 ходатайств адвоката Герасько, в частности, о предоставлении ему дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и об отводе секретаря судебного заседания. Адвокат отклонение ходатайств назвал преступлением и обратился в суд с ходатайством объявить 30-минутный перерыв для вызова полиции. Суд удовлетворил ходатайство и объявил перерыв.

Справка. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.