Оболонский райсуд начал заседание по делу Януковича (событие завершено)

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева начала заседание по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича, которого обвиняют в государственной измене.

Читайте такжеЛуценко анонсировал конфискацию еще $200 миллионов "денег Януковича"Как передает корреспондент УНИАН, новый адвокат Януковича Максим Герасько заявил об отсутствии в материалах дела записи выступления экс-представителя Украины в ООН Юрия Сергеева на программу «камертон», что, по его мнению, является нарушением.

Поскольку суд не имел права вести запись с помощью другой программы, а поэтому показания Сергеева в суде не являются надлежащим доказательством со стороны обвинения. Он обратился с ходатайством предоставить ему запись, осуществленный именно на «камертон».

Сторона обвинения в свою очередь утверждает, что у Герасько нет доказательств, что суд должен фиксировать заседание именно на программу «камертон».

Председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что каждое судебное заседание записывается на видео и аудио.

«Если вы не хотите смотреть, я вам рекомендую выключить монитор и слушать. Ваше ходатайство не заслуживает внимания», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на заседании 17 августа коллегия судей Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство бывшего адвоката Януковича Виталия Мешечко о самоотводе.

Суд также поручил Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве назначить экс-президенту нового адвоката.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.