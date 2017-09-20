Россия на сегодня является крупнейшей угрозой международной безопасности – президент Украины

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Россия сегодня является не контрибутором международной безопасности, а ее наибольшей угрозой.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

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«Просто задумайтесь. Кража земли другого народа... Похищение людей... Ведение скрытой войны... Сбивание гражданского самолета... Распространение лжи по всему миру – подходит ли это поведение постоянному члену Совета безопасности? Россия является не контрибутором международной безопасности, а ее наибольшей угрозой», - заявил он.

По словам главы Украинского государства, сегодня Россия, пожалуй, единственная страна в мире, которая имеет конфликты - горячие, замороженные или потенциальные - почти со всеми странами-соседями.