Кремль не выполняет решение суда ООН по Крыму - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Кремль не выполняет временные меры, определенные Международным судом ООН, и должен получить надлежащий ответ со стороны международного сообщества.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

«Кремль не выполняет также временные меры, определенные Международным судом ООН», - заявил он.

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Порошенко напомнил, что международный суд потребовал от России воздержаться от сохранения или введения новых ограничений на возможность крымскотатарской общины сохранять свои представительные институты, включая Меджлис, и обеспечить право украинских граждан на обучение на украинском языке.

«Такое неуважение России к международным обязательствам должно получить надлежащий ответ со стороны международного сообщества», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения России к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

19 апреля суд огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам сохранить свои институты, в том числе Меджлис. Также Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.