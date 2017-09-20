В Харькове суд отпустил скандальную экс-мэра Славянска Штепу под домашний арест (видео)

В Харькове суд изменил на домашний арест меру пресечения для экс-мэра Славянска Донецкой области Нели Штепы, которую обвиняют в сепаратизме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, соответствующее решение сегодня, 20 сентября, принял Ленинский райсуд Харькова.

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По сведениям прокуратуры, суд изменил меру пресечения для Штепы с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. Обвиняемая должна постоянно находиться по месту жительства в городе Славянске Донецкой области.

«Прокуратура настаивала на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства). Кроме того, по мнению процессуальных руководителей в этом уголовном производстве, возможные риски актуализируются в связи с изменением меры пресечения. Позицию суда прокуратура комментировать не может, к тому же озвучена только резолютивная часть решения», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, экс-мэр Славянска Донецкой области Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшие гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.