Суд оправдал обвиняемого в сепаратизме экс-мэра Стаханова

Суд оправдал экс-мэра Стаханова Юрия Борисова, арестованного в 2014 году по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

"Несмотря на имеющиеся доказательства, документы и видео - скатали очередной договорняк", - считает журналист.

Он отметил, что Борисов был одним из трех мэров, арестованных за сепаратизм. В настоящий момент под стражей остаются только Неля Штепа из Славянска и Владимир Слепцов из Дзержинска (Торецка).

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"Остальные мэры, проводившие референдум, вообще не имеют проблем с законом и продолжают занимать свои должности. Получается, что антиконституционный референдум провели, тысячи людей погибли, но никто не виноват", - написал Казанский.

Борисова задержали представители батальона "Шахтерск" в Бердянске в июле 2014 года. Чиновник утверждает, что был в Бердянске в отпуске и организовывал там лагерь для детей из Луганска. Также он говорил, что над ним издевались, информирует издание.

За время судебного рассмотрения Борисов почти три года провел в СИЗО.

Он является свидетелем обвинения по делу экс-депутата от Партии регионов Александра Ефремова. При этом бывший мэр Стаханова утверждал, что с Ефремовым лично не знаком, а знал его только как губернатора области, и указаний ему на проведение "референдума" 11 мая 2014 года тот не давал.

Также Борисов на суде утверждал, что прокуратура заставляла его дать показания против Ефремова.