Сохранение размера ежемесячных пенсионных выплат судьям является нецелесообразным - нардеп

Сохранение размера ежемесячного пожизненного содержания судей в рамках пенсионной реформы, на чем настаивает и.о. председателя Конституционного суда Виктор Кривенко, является нецелесообразным. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Фриз.

"Не вижу никакого смысла и аргументов для того, чтобы сохранить пожизненное содержание судей в условиях, когда суды выносят решение в пользу сепаратистов и коррупционеров, а судьи уклоняются от выполнения непосредственных своих обязанностей и имеют самое низкое доверие в обществе", - считает нардеп.

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Она напомнила, что средний размер пенсионных выплат судьям, по данным Пенсионного Фонда, составляет 23,7 тысяч гривень. "Для сравнения, пенсии уволенным с военной службы составляют 2,77 тыс. грн, то есть в 8,5 раз меньше. При этом вклад последних в защиту интересов Украины является несравнимо больше", - написала Фриз.

"В условиях острого кризиса баланса количества налогоплательщиков и пенсионеров (почти 1:3), те, кто работает не должны удерживать судей с начислением наибольшего размера пенсий в государстве", - подчеркнула Фриз.

"Право человека на честный суд, очевидно, будет нарушено в случае, когда судебная система представляет собой непрозрачную клановую систему на содержании государства. Ни одна финансовая преференция в виде высоких заработных плат или пенсий не является гарантией некоррупционности судебной системы, до того, как привлечение судей к ответственности за коррупцию и злоупотребление не станет обычной процедурой", - написала нардеп.

Фриз подчеркнула, что решение Конституционного Суда, о неконституционности уменьшения пенсионных выплат для судей, очевидно, имеет все признаки конфликта интересов.

Напомним, исполняющий обязанности председателя Конституционного суда (КС) Виктор Кривенко в своем обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию подчеркнул, что считает недопустимым уменьшение размера ежемесячного пожизненного содержания судей в рамках пенсионной реформы.