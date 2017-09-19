ВР рассматривает поправки к судебной реформе в присутствии всего 120 депутатов

Верховная Рада Украины продолжает рассматривать во втором чтении президентский проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232).

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале на утреннем заседании, по состоянию на 13.00, находится около 120 депутатов.

Таким образом, любые поправки, которые будут ставиться на голосование, не будут поддержаны, поскольку для результативного голосования нужно минимум 226 голосов.

Депутаты уже рассмотрели более 950 поправок из 4383.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 сентября, уже третий пленарный день, который в парламенте отвели на рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что в судах функционирует Единая судебная информационно-телекоммуникационная система. Она обеспечивает обмен документами в электронной форме между судами, между судом и участниками судебного процесса, между участниками судебного процесса, а также фиксирование судебного процесса и участие участников судебного процесса в судебном заседании в режиме видеоконференции.

Исковые и другие заявления, жалобы и другие процессуальные документы, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного рассмотрения, в порядке их поступления подлежат обязательной регистрации в системе в день поступления документов.

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Определение судьи или коллегии судей (судьи-докладчика) для рассмотрения конкретного дела осуществляется системой в порядке, определенном кодексами (автоматизированное распределение дел).

При голосовании за законопроект в первом чтении изменений в законы Украины "Об исполнительном производстве", "О банках и банковской деятельности" одновременно с соответствующими изменениями в процессуальные законы предлагалось внедрить систему автоматизированного ареста денежных средств, которая, как отмечалось, должна была дать возможность обеспечить оперативное (в пределах нескольких минут) выявление денежных средств, принадлежащих ответчику или должнику, и наложить на них арест в соответствии с судебным решением или постановлением государственного исполнителя.

В то же время при рассмотрении законопроекта во втором чтении председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич сообщил, что из документа было изъято положение об автоматическом аресте денежных средств. По его словам, также было учтено предложение не увеличивать ставки судебного сбора, а институт электронного судопроизводства предлагается вводить только через год после того, как закон вступит в силу, чтобы было время на надлежащую подготовку к введению этого института.

Среди прочего, в частности, в Кодексе административного судопроизводства Украины определяются особенности производства по типовым и примерным делам. Законопроектом также определяются основания проведения урегулирования спора с участием судьи, которое проводится по соглашению сторон до начала рассмотрения дела по существу. Кроме того, в законопроекте говорится о порядке рассмотрения дел Верховным судом.