Конституционный суд заявил о недопустимости сокращения пожизненного содержания судей

Исполняющий обязанности председателя Конституционного суда (КС) Виктор Кривенко считает недопустимым уменьшение размера ежемесячного пожизненного содержания судей в рамках пенсионной реформы.

Читайте такжеДрузья по правосудию: Конституционный суд Украины в компании русских оккупантов Об этом говорится в обращении Кривенко к премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Андрею Парубию, обнародованном на сайте КС.

Он напоминает, что инициированная Кабмином пенсионная реформа предполагает единый подход к исчислению пенсий и, соответственно, изменение законодательного урегулирования вопроса пенсионного обеспечения судей.

По мнению Кривенко, уменьшение размера ежемесячного пожизненного денежного содержания судьи снижает гарантии его независимости.

Также и.о. председателя КС напоминает, что в своем решении от 8 июня 2016 года КС признал неконституционными положения законов Украины относительно уменьшения размера ежемесячного пожизненного содержания судьи.

"В соответствии с положением ст. 1512 Конституции Украины, решения и заключения, принятые Конституционным судом являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы", – говорится в письме Кривенко.

"Учитывая требования ст. 8 Конституции Украины, принятие законов, других правовых актов или их отдельных положений в редакции, аналогичной той, которая была признана неконституционной, является недопустимым", – подытожил он.