Парубий заявляет, что ему еще не поступил на подпись принятый парламентом закон об образовании
Парубий подчеркнул, что как только закон поступит к нему из профильного комитета, то он немедленно его подпишет и отправит на подпись президенту Украины.
Председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию еще не поступил на подпись принятый закон об образовании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.
По его словам, в пятницу, 15 сентября, он проводил консультации и, «учитывая то, что закон достаточно объемный и огромное количество поправок к нему, которые были проголосованы, требуют технической вычитки, мы договорились, что комитет будет иметь возможность сегодня до вечера доработать окончательный его текст».
Парубий подчеркнул, что как только закон поступит к нему из профильного комитета, он незамедлительно его подпишет и отправит на подпись президенту Украины.
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«Надеюсь, это произойдет или сегодня вечером, или завтра утром», - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» Верховная Рада приняла 5 сентября.
Согласно регламенту, текст закона, принятого Верховной Радой, должен быть оформлен комитетом и представлен на подпись председателю Верховной Рады не позднее чем в 10-дневный срок. То есть, последним днем его передачи председателю парламента была пятница, 15 сентября.