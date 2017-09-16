Посол Украины в США поведал о теме встречи Порошенко и Трампа в Нью-Йорке

На следующей неделе во время встречи президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа будут обсуждаться результаты договоренностей предварительных переговоров, а также планы по сотрудничеству.

Об этом написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

"Контакты между Украиной и США успешно развиваются. Важная встреча на высшем уровне состоится уже 21 сентября в Нью-Йорке. Президенту Украины Петру Порошенко и президенту США Дональду Трампу важно обсудить результаты договоренностей, достигнутых во время недавней встречи в июне в Вашингтоне", - подчеркнул он.

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По словам Чалого, также президенты планируют наметить конкретные планы взаимодействия по ключевым вопросам в сферах глобальной и региональной безопасности, обороны, экономического, энергетического сотрудничества.

"Хочу поблагодарить американскую сторону за эффективную совместную работу по подготовке встречи", - добавил он.

Напомним, в июне в Вашингтоне в Белом доме состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и его американского коллеги Дональда Трампа. Политики встретились в Овальном кабинете. После этого Порошенко вышел к журналистам. По его словам, они обсудили ситуацию на Донбассе. Украинский лидер заявил, что глава США выступал за расширение сотрудничества Украины и ЕС.