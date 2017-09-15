В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете Украины на 2018 год

В Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона о государственном бюджете Украины на 2018 году (№7000).

Соответствующие данные размещены на сайте парламента.

Читайте такжеРост экономики на 3%: Гройсман назвал основные цифры госбюджета-2018Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 сентября, Кабинет министров Украины утвердил и направил на рассмотрение парламента проект госбюджета на 2018 год.

Документ предусматривает рост ВВП Украины на 3%, инфляцию на уровне 7% и дефицит бюджета в 2,4% ВВП. Доходы бюджета в 2018 году, по расчетам правительства, должны вырасти на 15% по сравнению с 2017 годом - до 1,118 трлн грн.Рост бюджетных расходов на безопасность и оборону также составит 15% - до 164, 9 млрд грн. Расходы на социальную помощь вырастут на 4% - до 122, 7 млрд грн, из которых 55 млрд грн будет направлено на коммунальные субсидии. Государственную поддержку аграриев планируется увеличить на 16% - до 7,3 млрд грн.

Финансирование системы здравоохранения, согласно проекту бюджета на 2018 год, вырастет на 10% - до 112, 5 млрд грн, дорожной инфраструктуры на 37% - до 44 млрд грн, образования на 18% - до 217, 5 млрд грн, науки на 23% - до 7,9 млрд грн.

Рост ресурсов местных бюджетов с учетом трансфертов заложен в проекте бюджета на уровне 32% - до 521 млрд грн, а рост доходов местных бюджетов - на 36%, до 250, 4 млрд грн.

Рост минимальной заработной платы, согласно проекту бюджета, составит 16% - до 3 723 грн.