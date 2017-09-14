Земельные махинации более чем на 3 миллиона: в НАБУ рассказали подробности о задержании депутата Киевсовета (инфографика)

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП 13 сентября задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на посту секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью свыше 3,5 млн грн.

Так, по мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел находящимися в коммунальной собственности земельными участками в Шевченковском районе Киева. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд учрежденного вероятным сообщником общества.

"Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также изобличение других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории г. Киева", - сказано в сообщении.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Ранее о задержании депутата Киевсовета Сергея Крымчака со ссылкой на его окружение и данные НАБУ писала "Украинская правда". Сообщалось, что за время руководства городом Леонида Черновецкого часть земельного участка на улице Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии "Единство" – Сергея Крымчака.