Украина в ядерном скандале: СМИ рассказали, кто на самом деле мог поставлять ракетные двигатели КНДР (видео)

Пламя ядерного скандала с КНДР не утихает, и Украина - в его эпицентре. Северная Корея звенит баллистическими ракетами перед Соединенными Штатами, а США рапортует о готовности первыми ударить по КНДР ядерным оружием. Программа «Гроші» разобралась в ракетном скандале.

"Мощности двигателей превышают гораздо больше того, что показывают в СМИ. И такие двигатели работают на высококипящих жидких ракетных топливах, а не на керосине", - заявил гендиректор Павлоградского химзавода Леонид Ткач, который 30 лет занимается разработкой ракетных двигателей на твердом топливе.

Анализируя след от ракеты КДНР, эксперт пришел к выводу, что на ракете стоит совсем другой двигатель, который в десятки раз слабее от РД-250. Это ракеты первого поколения, которые были сделаны еще в Германии в прошлом веке. Вопрос, как они попали в КНДР, нужно задать России, заявил Ткач. На ракетах КНДР могут стоять двигатели, которые РФ должна была утилизировать еще в начале 90-х.

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По мнению Ткача, двигатели могли передать КНДР во время визита Ким Чен Ира в Россию, который прибыл большим железнодорожным составом.

Как сообщал УНИАН, ранее американское издание The New York Times разместило публикацию, в которой утверждалось, что успехи Северной Кореи в испытании межконтинентальной баллистической ракеты, которая, вероятно, может достичь США, стали возможны благодаря приобретению мощных ракетных двигателей на черном рынке, скорее всего с украинского завода.

В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что украинский оборонно-промышленный комплекс не поставлял ракетные двигатели и ракетные технологии режиму Северной Кореи. На госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова" заявили, что завод никогда не имел и не имеет никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера.

В 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов "Кольчуга". Доказать факт продажи "Кольчуг" Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.