В БЮТ уже хотят «ширку» с ПР, НУ-НС и Блоком Литвина

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО высказывается за создание новой коалиции, в которую вошли бы четыре парламентские фракции.

Как сообщает пресс-служба вице-спикера, об этом он сказал в интервью программе «Факты недели» телеканала ICTV.

По его словам, несмотря на не слишком продуктивную парламентскую пленарную неделю, создание новой коалиции остается возможным вариантом развития событий.

«Угроза финансово-экономического кризиса, дестабилизация в стране, а, как следствие, риски территориальной целостности, – это составляющие возможных предпосылок к созданию новой коалиции в парламенте», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По мнению заместителя председателя ВР, есть два возможных варианта состава новой коалиции. Первым вариантом, по его словам, является объединение четырех политических сил – фракций БЮТ, “Наша Украина – Народная самооборона”, Блока Литвина и Партии регионов, другая альтернатива – коалиция из двух фракций - Партии регионов и БЮТ.

Н.ТОМЕНКО выразил убеждение, что “эффективным инструментом борьбы с кризисом является только коалиция из четырех фракций, поскольку она даст возможность максимально консолидировать парламент и политическую элиту. Соответственно, лишь такая коалиция сможет обеспечить общественную поддержку при принятии непопулярных решений”.

Вместе с тем, убежден вице-спикер, коалиция лишь из двух политических сил - Партии регионов и БЮТ - будет более уязвимой и менее эффективной.

«Лично я поддерживаю вариант коалиции четырех, и против коалиции из двух участников», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он выразил мнение, что “нерешение вопроса создания новой коалиции законсервирует политический кризис в Украине и неминуемо приведет к необходимости перевыборов и Президента, и парламента”.