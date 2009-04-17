Сегодня Тимошенко поделит 44 миллиарда между семью банками?

Правительство сегодня на заседании рассмотрит вопрос об объеме рекапитализации семи банков.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщили первый заместитель председателя правления Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ и исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Сегодня на заседании правительства будет рассматриваться этот вопрос», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

В то же время, А.ШАПОВАЛОВ и И.УМАНСКИЙ отказались конкретизировать предложения, которые Нацбанк и Минфин намерены внести на рассмотрение правительства об объемах рекапитализации каждого из семи банков.

«Такие оценки есть, но как только постановление будет принято – все об этом узнают», - подчеркнул первый заместитель главы правления НБУ.

В свою очередь, И.УМАНСКИЙ напомнил, что, в соответствии с государственным бюджетом на 2009 год, на рекапитализацию банков предусмотрено 44 млрд. грн.

«В этом году деньги на рекапитализацию банков еще не направлялись», - добавил И.УМАНСКИЙ.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Всемирным банком, Международным валютным фондом и Национальным банком Украины разработали порядок рекапитализации коммерческих банков. В результате рекапитализации государство сможет приобретать часть акций банков для того, чтобы покрыть их убытки и дать возможность банковской системе работать в нормальном режиме.

Согласно Порядку рекапитализации коммерческих банков, Кабинет министров будет принимать участие в капитализации негосударственных банков лишь в случае введения в них временной администрации. Документом предусмотрено, что государство может принимать участие в капитализации банка при условии, если ему передается, единолично или вместе с другим инвестором, в случае заключения договора о совместном участии в капитализации банка, не менее 50% плюс одна акция.

16 апреля Минфин назвал коммерческие банки, которые планируется рекапитализировать в первую очередь, - банк «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Имэксбанк». Также, по некоторым данным, государство планирует рекапитализировать банк «Киев».