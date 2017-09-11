Адвокат Саакашвили попросил для него дополнительной защиты

Адвокат бывшего главы Одесской области Михеила Саакашвили заявил о том, что подал в Государственную миграционную службу заявление о признании подзащитного лицом, которое нуждается в дополнительной защите. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала в эфире телеканала NewsOne.

«Подача такого заявления предполагается законом о статусе беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите», — указал Галабала.

Адвокат объяснил, что для подачи такого заявления в защиты Саакашвили было несколько факторов, которые сыграли важную роль.

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«Михеил Саакашвили может быть объектом преследования грузинских властей. Согласно информации, распространенной заместителем министра юстиции Сергеем Петуховым, Грузия подала запрос на экстрадицию Михаила Саакашвили. Мы боимся, что в результате удовлетворения этого запроса к Саакашвили будут применены пытки в Грузии или у него не будет права на справедливый суд. Чтобы не допустить передачи Саакашвили в Грузии и государство Украина взяла на себя дополнительные обязанности по охране Саакашвили мы подали это заявление», — пояснил защитник.

Галабала отметил, что на сегодня Саакашвили все равно имеет дополнительную защиту от Украины как лицо без гражданства, но постоянно проживающее в стране.