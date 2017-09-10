Саакашвили зашел в Украину без паспортного контроля и пешком уже прошел три километра (видео)

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили уже в Украине. Воинственно настроенные активисты и участники АТО с драками прорвали колонны силовиков и пограничников на украинском пункте пропуска и забрали с нейтральной территории Саакашвили.

Читайте такжеСаакашвили незаконно пересек украинскую границу – пограничникиВсе вместе они пешком пошли на украинскую землю. Соответственно документы в Саакашвили украинские пограничники не проверяли.

Сейчас колонна движется пешком по дороге, уже прошли около трех километров от пункта пропуска через границу. Куда именно двигаются, не говорят.