В "Краковец" со свадьбы Лещенко приехал Найем

Народный депутат Мустафа Найем приехал к пункту пропуска «Краковец», где сегодня собирается переходить границу экс-председатель Одесской ОГА Михаил Саакашвили, сообщает Depo.ua.

Найем не первый из парламентариев, кто решил поддержать Саакашвили, однако интересно, что он прибыл сразу после празднования свадьбы своего соратника Сергея Лешенко.

Напомним, что накануне Лещенко заключил брак с Анастасией Топольской. Празднование свадьбы было закрытым – на него пришли всего около 40 гостей.

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Добавим, что Саакашвили планирует вернуться в Украину сегодня через пункт пропуска «Краковец» на границе с Польшей. Там его ждут сотни поклонников, которые заявили о прибытии на место происшествия «титушек от власти». Впрочем, ночью полиция не зафиксировала возле «Краковца» никаких нарушений. Однако утром начались схватки с «титушками.»

В то же время пограничники обещают отобрать у Саакашвили паспорта и развернуть его обратно в Польшу.

Также важно, что накануне в польском Жешуве, по данным СМИ, с Саакашвили встретилась лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.