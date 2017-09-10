На пункте пропуска "Краковец" ждут Саакашвили: полиция выявила и окружила "титушек" (онлайн)

На пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей ожидается прибытие Михеила Саакашвили.

Уже со вчерашнего вечера на пункте начали собираться сторонники грузинского экс-президента, а полиция работает в усиленном режиме.

Сейчас экс-глава Одесской ОГА Саакашвили находится в Жешуве, где планирует дать пресс-конференцию. Около 4 ночи из Варшавы отправился автобус с журналистами ведущих СМИ, которые будут освещать возвращение Михеила Саакашвили в Украину, сам политик планирует ехать на пропускной пункт "Краковец" вместе с ними.

В Жешув прибыла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

По словам украинских пограничников, они намерены отобрать у Саакашвили паспорт, чтобы тот вернулся в Польшу для определения своего правового статуса.

При этом возле пункта пропуска «Краковец» полиция обнаружила и окружила группу неизвестных лиц в камуфляже.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. Произошло это якобы из-за того, что он предоставил недостоверные сведения при подаче прошения о гражданстве, в частности о его судимости в Грузии.

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На момент лишения гражданства Саакашвили находился в США, потом поехал в Польшу и Литву, после чего перемещался по Европе якобы по загранпаспорту Украины.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября. Он утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, "дать право отстоять" свое гражданство в суде.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, согласно данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии Саакашвили избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

При этом встречать Саакашвили на границе собираются его сторонники, активисты и ряд нардепов, в том числе лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.