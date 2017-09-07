Европа должна помочь Украине в восстановлении Донбасса - МИД Германии

В случае установления длительного перемирия на Донбассе, Европа должна помочь Украине с восстановлением Донбасса, считает министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает "Немецкая волна".

Читайте такжеНам не нужны дебаты по Крыму, следует думать о перемирии на Донбассе - МИД ГерманииПо мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, такая помощь возможнав случае установления на Донбассе длительного перемирия. Габриэль отметил, что Европа могла бы помочь, например, в восстановлении систем водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, немецкий чиновник предостерег от развертывания новой гонки вооружений. "Вместо мирного сосуществования, угрожает опасность новой гонки вооружений", - сказал Габриэль. "Мы движемся к новому витку гонки вооружений", - приводит его слова сайт МИД Германии.

В отличие от предыдущей эпохи, когда такая гонка вооружений имела место между Россией и НАТО", на этот раз спираль вооружения может охватить весь мир, предостерегает Габриэль. "Везде, куда не посмотришь, говорят о наращивании вооружений - в Китае, Индии, в Тихоокеанском регионе, в Америке, в частях Африки", - подчеркнул немецкий министр.