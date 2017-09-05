Жены, любовницы, хорошенькие помощницы: "Гроші" показали, с кем переписываются нардепы во время заседаний

Как зовут "сладких подружек" народных избранников, кому вечером доверяют свои секреты депутаты парламента и сколько стоит содержать элитную подружку?

Журналисты программы "Гроші" решили узнать больше о подружках и любовницах народных депутатов Украины, с которыми те переписываются прямо во время заседаний Верховной Рады.

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Законопроекты подождут, пока депутаты переписываются с любовницами. Парламент буквально наэлектризирован любовью, отмечается в сюжете. "Очень тебя люблю. Целую тебя", - говорится в переписке нардепа Вадима Подберезняка.

Почему нардеп Каплин - "Свин"? По крайней мере так считает его подруга Екатерина. Пока он селфится с коллегой, его знакомая присылает ему в Вотсапе "ласковое" приветствие.

И какое там заседание сессии для "радикала" Василия Амельченко, когда любимая пишет такие теплые слова: "Мне никогда никто не писал, не говорил таких слов. Смотрю на фото, где ты сидишь в машине и что-то представляю... Я тоже больна. Вернее очень хочу".

Как удобнее переписываться с собственной помощницей? Конечно же с помощью смайликов - это же Парламент. "Некоторые девушки гуляют с чистыми листами А4", - пишет помощница нардепа своему начальнику.

"Опа. У Забача новая помощница. Не знала. Зарплату не видела. Посмотрим", - говорится в переписке нардепа Елены Бойко.

По словам издателя журнала "Завидные невести" Александра Тучинского, стандарт на содержание девушки идет в районе 3 тысяч долларов ежемесячно плюс квартира. "Чуть меньше, чуть больше - в зависимости от титула, внешности, трендовости девушки. Они получают спонсорскую поддержку и "развивают" себя: делают губы, грудь, покупают более дорогую одежду, чтобы найти более богатого", - говорит Тучинський.

Комбат Юрий Береза втихаря пишет своей "маленькой девочке", и пусть весь мир подождет: "Моя маленькая девочка. Хороших снов". "Так уже лучше. Взаимно", - отвечает она ему. Какая романтика! Комбат пишет своей жене ласковые и заботливые послания... Но его жену зовут Татьяна, а пишет он какой-то Насте...

"Настя Гене Полонского" пишет женатому нардепу в полпервого ночи: "Хороших снов перед тем как спать ложиться. Я бы никого не будила. Исправлюсь, господин".

Нардеп Береза считает, что прежде всего любимые не должны создавать друг другу проблем. Но, отмечается в сюжете "Гроші", проблемы в нардепа, кажется, будут.

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Правда, на вопрос журналиста о "подруге Настю" нардеп Береза сначала сказал, что у него нет такой подруги. Но потом вспомнил, что у него много подчиненных - "Насти и Кати".

Жены, любовницы, хорошенькие помощницы... Парламентарии занимаются "действительно важными" делами. А законы... никуда не убегут.