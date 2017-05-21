Женатый нардеп Юрий Береза прокомментировал слухи о романе с коллегой по партии

Народный депутат Юрий Береза прокомментировал слухи о его романе с народным депутатом и коллегой по партии Викторией Сюмар. Об этом нардеп рассказал в "Свыцькому житті".

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"Между нами всегда Андрей Титорук, к сожалению (смеется политик). Виктория - хороший друг, после 40 лет очень редко появляются новые друзья. Много слухов распространяются российской прессой, социальными сетями, я не обращаю на это внимание. Наоборот, вокруг красивых женщин. Вы понимаете, я хотел бы, чтобы говорили, про наш с вами роман, потому что вы очаровательная и красивая, и это прекрасно. Круг очаровательных женщин мужчина расцветает ", - подытожил нардеп.