Искуситель Пашинский, воркование "радикалов" и другие страсти на согласительном совете после каникул (фоторепортаж)

4 сентября 2017 года состоялось первое заседание согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов украинского парламента после летних каникул. Уже завтра нардепы вернутся к работе в сессионном зале, а сегодня они довольно эмоционально обсуждали планы на очередную сессию Верховной Рады.

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В частности, председатель парламента Андрей Парубий во время заседания выразил надежду, что за две-три недели парламент примет ключевые законопроекты по реформированию образования, медицины, пенсионной сферы и судебной системы.

При этом спикер Рады подчеркнул, что завтра парламент должен начать пленарную работу по принятию образовательной реформы, то есть принятию во втором чтении проекта закона об образовании. Он добавил, что сегодня звучат предложения в четверг рассмотреть или медицинскую, или судебную реформу. По словам Парубия, фракции и народные депутаты должны определиться по этому вопросу.

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Также, очерчивая планы на предстоящую сессию парламента, он отметил, что долгожданный законопроект о реинтеграцию Донбасса уже находится на завершающей стадии подготовки и согласований.

В свою очередь представитель президента в парламенте Ирина Луценко на брифинге после заседания сообщила, что традиционное послание президента к Раде будет озвучено во второй половине сентября.