Парубий обещает, что завтра Рада рассмотрит вопрос образовательной реформы

Верховная Рада завтра рассмотрит вопросы образовательной реформы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеГройсман предлагает разрешить бизнесу относить на затраты инвестиции в образование По его словам, «в течение последних двух недель путем переговоров было согласовано, что в отношении образовательной реформы будет сделан более длительный переходный период, и это согласовано с Министерством финансов».

Парубий объяснил, что речь идет о том, что более длительный период поэтапного введения образовательной реформы дает возможность фактически обеспечить финансирование ее проведения.

«Эта правка будет представлена в зале Верховной Рады и, я уверен, что она будет адаптирована и она будет поддержана всеми народными депутатами», - отметил спикер парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 октября 2016 года приняла в первом чтении проект закона об образовании № 3491-д.

Документом предусмотрена реформа среднего образования: изменение системы и децентрализация управления образованием, переориентация на формирование у детей необходимых для жизни ключевых компетентностей, для чего будут учреждены стандарты образования, будет принят постепенный переход к 3-летней старшей профильной школы, а также обеспечение настоящего профилирования.

Согласно законопроекту, обучение учащихся по программам 12-летнего полного общего среднего образования начинается: для начального образования и профильного среднего образования - с 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - с 1 сентября 2022 года.

23 августа председатель ВР Парубий заявил, что будет предлагать начать работу новой сессии парламента с образовательной реформы.