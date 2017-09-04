Послание президента к ВР будет озвучено во второй половине сентября – И.Луценко

Послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде будет озвучено во второй половине сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко сегодня на брифинге.

Она отметила, что послание главы государства «уже стало системным документом, который требует соответствующей подготовки, и оно будет озвучено в парламенте во второй половине сентября».

По словам Луценко, обращение уже подготовлено и проходит его «дошлифовка». Она напомнила, что в соответствии с законодательством, обращение президента должно быть подано в парламент за 5 дней до его выступления.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая Порошенко создал рабочую группу, которая в трехмесячный срок должна была подготовить проект ежегодного послания главы государства к Верховной Раде.

23 августа председатель ВР Андрей Парубий заявил, что не исключает, что обращение президента к парламенту состоится в первый день новой сессии ВР (5 сентября).