Послание президента к ВР будет озвучено во второй половине сентября – И.Луценко
По словам Ирины Луценко, обращение уже подготовлено и происходит его «дошлифовка».
Послание президента Украины Петра Порошенко к Верховной Раде будет озвучено во второй половине сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко сегодня на брифинге.
Она отметила, что послание главы государства «уже стало системным документом, который требует соответствующей подготовки, и оно будет озвучено в парламенте во второй половине сентября».
По словам Луценко, обращение уже подготовлено и проходит его «дошлифовка». Она напомнила, что в соответствии с законодательством, обращение президента должно быть подано в парламент за 5 дней до его выступления.
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Как сообщал УНИАН, 12 мая Порошенко создал рабочую группу, которая в трехмесячный срок должна была подготовить проект ежегодного послания главы государства к Верховной Раде.
23 августа председатель ВР Андрей Парубий заявил, что не исключает, что обращение президента к парламенту состоится в первый день новой сессии ВР (5 сентября).