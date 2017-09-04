В ГПУ утверждают, что громкое убийство Вороненкова фактически раскрыто
Заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин утверждает, что по этому убийству почти поставлена жирная точка.
Убийство бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова фактически раскрыто.
Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider.
"Оно (убийство Вороненкова - УНИАН.) фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - рассказал Енин.
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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.
Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.
Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.