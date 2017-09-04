В ГПУ утверждают, что громкое убийство Вороненкова фактически раскрыто

Убийство бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова фактически раскрыто.

Об этом заявил заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин в интервью Insider.

"Оно (убийство Вороненкова - УНИАН.) фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена ​​жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - рассказал Енин.

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Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.

Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Позже Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.

Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.