Порошенко рассказал, как будет работать биометрический контроль для россиян с 2018 года

Порошенко считает вполне оправданным решение ввести биометрический контроль для граждан, которые представляют риски для Украины в условиях российской агрессии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко заявил сегодня в комментарии журналистам в Харькове.

«В ближайшие часы должно быть обнародовано решение СНБОУ, которым предусматривается, что, начиная с 1 января 2018 пересечение границы из стран, представляющих риски для Украины, должно быть осуществлено по биометрическим паспортам. Или у тех, у кого их нет, должны быть зафиксированы биометрические данные на границе», - сообщил президент.

По его словам, перечень соответствующих стран утверждается Кабинетом Министров Украины.

«Это не значит, что будет запрет, но при пересечении границы пункты пропуска должны быть оснащены соответствующим оборудованием и будет обеспечение фиксации этих биометрических данных», - подчеркнул глава государства.

По словам президента, процедура будет проходить в три этапа. Первый - человек может подать предварительное уведомление о том, что он собирается в Украину и пересечь границу, соответственно - база данных и пограничники будут к этому готовы. Второй - непосредственная фиксация данных на границе, биометрического паспорта или биометрических данных, и третий - фиксация человека в месте, где он планирует находиться.

«Считаю, что это практика, которая распространена в условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана», - отметил глава государства.

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Порошенко также добавил, что «это позволит полноценно начать работать единой национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства».

Президент подчеркнул, что в реализации этого комплекса мероприятий важная роль отводится Центрам предоставления админуслуг. Для этого будет осуществлено расширение мощностей существующих центров и строительство новых, в первую очередь вблизи мест расположения контрольных пунктов въезда-выезда.

Также во время открытия нового Центра предоставления административных услуг в Харькове президент подчеркнул: «Больше никто не подделает украинский паспорт. И нашими решительными усилиями мы предпримем шаги по повышению уровня безопасности нашего государства».

Как сообщал УНИАН, 10 июля Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

«Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают украинскую границу. Об этом говорили на заседании СНБО. Такой шаг значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», - заявил он.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов по результатам заседания СНБО заявил, что Украина создаст техническую инфраструктуру на всех пунктах пропуска через госграницу для введения биометрического контроля к началу 2018 года.