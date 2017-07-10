Турчинов: биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что биометрический контроль для иностранцев на границе должен заработать не позднее 1 января 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Киеве по результатам заседания СНБО.

«Вводится порядок пересечения границы по биометрическим паспортам и с взятием отпечатков пальцев», - заявил Турчинов.

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«Он (биометрический контроль на границе для иностранцев – УІНАН) должен заработать не позднее 1 января следующего года, но в случае готовности соответствующих органов МВД, имеется в виду пограничная служба, миграционная служба, МИД. Я не исключаю, что он заработает еще до конца этого года», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет биометрический контроль на границе для всех иностранцев.

«Украина введет биометрический контроль для граждан других государств, которые пересекают украинскую границу. Об этом говорили на заседании СНБО. Такой шаг значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», - заявил он.