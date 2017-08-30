Поляков сообщил, что его признали потерпевшим в деле о "провокации подкупа"

Печерский районный суд Киева определил народного депутата Максима Полякова, который фигурирует в "янтарном деле", потерпевшим по делу о провокации подкупа НАБУ. Об этом народный избранник написал на странице в Facebook.

"Сегодня состоялось торжество правосудия! Решением Печерского районного суда города Киева за мной определен процессуальный статус потерпевшего по делу о провокации подкупа НАБУ", – написал нардеп, опубликовав фото со своим адвокатом.

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Он отметил, что теперь ожидает от генерального прокурора Украины Юрия Луценко "последовательных и мудрых действий".

"Генеральная прокуратура Украины должно довести до конца открытое уголовное производство по расследованию деятельности директора НАБУ и организованной им преступной группировки, вручить уведомление о подозрении Сытнику и детективам НАБУ, которые сфальсифицировали против меня дело", - подчеркнул депутат от "Народного фронта".

Под конец Поляков отметил о своей готовности как можно скорее "привезти браслет для Сытника".

Как сообщал УНИАН, 23 августа Поляков сообщил, что ему надели электронный браслет. "Методом проб и ошибок, с пятого раза, после учета всех замечаний моих адвокатов, которые каждый раз обучали сотрудников антикоррупционного органа действовать в рамках закона, заставили их соблюсти процедуру, я, как законопослушный гражданин, надел электронное средство контроля", - рассказал депутат.

Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

19 июня детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

По версии следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины. Сейчас установлена вероятная причастность двух народных избранников - Максима Полякова ("Народный фронт") и Борислава Розенблата (исключен из фракции БПП).

11 июля Верховная Рада предоставила согласие на привлечение этих депутатов к уголовной ответственности, однако отказал в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения Полякову в виде залога в размере 304 тыс. грн. Также суд обязал его носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, воздерживаться от общения со свидетелями в уголовном производстве и сдать все паспорта для выезда за границу.

4 августа Поляков не позволил надеть на себя электронный браслет, за это прокуроры САП подали в суд ходатайство об обращении внесенного им залога в доход государства.

17 августа суд продлил меру пресечения Полякову до 17 октября.